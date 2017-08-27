“خاص-وطن”- يبدو واضحا أن الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي جاء بمهمة واحدة هي محو آثار سلفه عبدالمجيد تبون الذي كان أقيل من منصبه قبل ايام فقط لخلافات حادة مع شقيق الرئيس بوتفليقة حول طريقة التعاطي مع ظاهرة الفساد التي تنخر البلد.

ففي أحدث تقليعات من يعرف في الجزائر باسم “صاحب المهمات القذرة” صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية، مرسومان عن الوزير الأول يمحوان قرارين صادرين عن سلفه عبد المجيد تبون يتعلق الأول بإلغاء المفتشية العامة التي كان أنشأها تبون ووضعها تحت سلطته، والتي كان من بين مهامها متابعة تطبيق السياسات العمومية.

أما الثاني فيتعلق بإلغاء المرسوم المتعلق المحدد لشروط الاستيراد والتصدير، والذي كان تبون وضعه لتحديد عملية الإستيراد بهدف ترشيد استغلال العملة الصعبة في توريد السلع، وهي العملية التي كانت سنويات تكلف خزينة البلاد فاتورة ضخمة.

وكان أول قرار علني اتخذه أويحي تنظيمه، الخميس الماضي، لقاء سريعا مع الشركاء الإقتصاديين والاجتماعيين أو ما يعرف بالثلاثية بحضور زعيم أتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد ورئيس منتدى المؤسسات علي حداد الذي كاد أن تعصف به السفينة بعد قرار تبون فصل المال عن السياسة لولا تدخل صديقه المستشار الخاص لبوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد الذي انتصر لرجال الأعمال وضحى بوزيره الأول بعد نحو شهرين فقط على تعيينه بمنصبه خلفا لعبدالمالك سلال.

ورأت أطراف عدة أن هذا اللقاء جاء نكاية في تبون لا غير لأن الحاجة لم تكن تقتضيه بدليل أنه لم يدم سوى أقل من ساعة وتم خلاله إرجاء اللقاء الرسمي الذي كان مقررا خلال فترة تبون في الثالث والعشرين من الجاري.

يشار إلى أن الجزائريين يلقبون أحمد أويحي بصاحب المهمات القذرة، وهو نفسه اعترف بها شخصيا بسبب اتخاذه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة لثلاث مرات قرارات صادمة للشعب الجزائري .