كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” ان السعودي يحتجز عدد من الامراء وضباط من سلاح الجو الموالين لولي العهد المقال في سجن سري بمنطقة “القدية”.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وردتنا معلومات عن استخدام بن سلمان لـ سجن سري في منطقة القِدِيَة، مسجون فيه عدد من الامراء وضباط يتبعون لـ ابن نايف وكذلك من سلاح الجو”.

وأكد “العهد الجديد” على ان “عدد الضباط المحتجزين في هذا السجن  تجاوز 70 ضابطا، وهم من رتب عليا مختلفة (رتبة مقدم فما فوق)، 2 منهم برتبة لواء”.

وكانت مصادر في الديوان الملكي السعودي قد كشفت في وقت سابق لوسائل إعلامية امريكية وكذلك لوكالة “رويترز” عن إخضاع محمد بن سلمان لولي العهد المقال للإقامة الجبرية مع بعض الضباط الموالين له.