كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحتجز عدد من الامراء وضباط من سلاح الجو الموالين لولي العهد المقال محمد بن نايف في سجن سري بمنطقة “القدية”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وردتنا معلومات عن استخدام بن سلمان لـ سجن سري في منطقة القِدِيَة، مسجون فيه عدد من الامراء وضباط يتبعون لـ ابن نايف وكذلك ضباط من سلاح الجو”.

وردتنا معلومات عن استخدام بن سلمان لـ سجن سري في منطقة القِدِيَة، مسجون فيه عدد من الامراء وضباط يتبعون لـ ابن نايف وكذلك ضباط من سلاح الجو. — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 27, 2017

وأكد “العهد الجديد” على ان “عدد الضباط المحتجزين في هذا السجن تجاوز 70 ضابطا، وهم من رتب عليا مختلفة (رتبة مقدم فما فوق)، 2 منهم برتبة لواء”.

تجاوز عدد الضباط المحتجزين في هذا السجن 70 ضابطا، وهم من رتب عليا مختلفة (رتبة مقدم فما فوق)، 2 منهم برتبة لواء — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 27, 2017

وكانت مصادر في الديوان الملكي السعودي قد كشفت في وقت سابق لوسائل إعلامية امريكية وكذلك لوكالة “رويترز” عن إخضاع محمد بن سلمان لولي العهد المقال للإقامة الجبرية مع بعض الضباط الموالين له.