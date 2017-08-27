كشف حساب “محمد بن نايف” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن العرش لنجله محمد بن سلمان سيتم خلال أيام، مؤكدا بأن المملكة مختطفة في الوقت الحالي من قبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وقال “ابن نايف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المملكة مختطفه بالكامل من قبل عصابةMBZ وإعلان تنازل سلمان لـMBS خلال الايام القادمة.. ونحن نؤكد أن كل ما صدر خلال عهد سلمان لاغي وغير شرعي”.

الممكلة مختطفه بالكامل من قبل عصابةMBZ

وإعلان تنازل سلمان لـMBS

خلال الايام القادمة..

ونحن نؤكد أن كل ما صدر خلال عهد سلمان لاغي وغير شرعي — محمد بن نايف (@MBNsaudi) August 27, 2017

وأكد على أن “الأسرة ناقمة علىMBS ونؤكد أنه لا يستطيع العودة للرياض بسبب خوفه من الإغتيال. ومهما أعتقل من صقور نايف ومن أفراد الأسرة (سينتهي أمره قريبآ)”.

الأسرة ناقمة علىMBS ونؤكد أنه لا يستطيع العودة للرياض بسبب خوفة من الإغتيال.

ومهما أعتقل من صقور نايف ومن أفراد الأسرة

(سينتهي أمره قريبآ) pic.twitter.com/AxYP8mqU5i — محمد بن نايف (@MBNsaudi) August 27, 2017

يشار إلى ان حساب “محمد بن نايف” يحمل اسما وهميا ويعود لشخصية مقربة من ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تمكن في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي من الهروب والنزول في احد البلدان الاجنبية، وفقا لما ذكره “العهد الجديد”.

وكانت مصادر قد كشفت في شهر حزيران/يونيو الماضي ان سفر العاهل السعودي الى طنجة هي بمثابة اختبار لولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدة بان تنازل الملك سلمان عن العرش لنجله امر محتوم قد ينفذ قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى ان موقع صحيفة “وطن” لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.