بعد الحديث عن قرار واشنطن طرد السفير الإماراتي لديها يوسف العتيبة أثر امتعاضها من تصرفاته بعد تسريبات الفضائح التي كشفت مخططات “أقرع الإمارات” في الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة, أطل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية, أنور قرقاش ليصف فيها العتيبة بأنه “كفاءة وطنية”, قائلاً إن الإمارات فخورة بأبنائها.

وقال قرقاش الوزير المثير للجدل هو الأخر في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن، يوسف العتيبة كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها.”

منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن، يوسف العتيبة كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 27, 2017

قرقاش حاول تبرأة ساحة اقرع الامارات بعد الفضائح التي شهدها مؤخراً على إثر تسريبات البريد الالكتروني, ولعل آخرها كان موضوع رسائل سرية بينه وبين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وصفتها تقارير بـ”أسرار ضد قطر،” وهو الأمر الذي رد عليه ساويرس في تغريدة بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري قائلا: “لا اسرار و لا شئ.. غير أننا في معسكر واحد ضد عاصمة ومعسكر الإرهاب قطر.. إلى أن يعدلوا عن الدعم والترويج للقتل والإرهاب!! وسنظل!”