بعد الحديث عن قرار طرد السفير الإماراتي لديها أثر امتعاضها من تصرفاته بعد تسريبات الفضائح التي كشفت مخططات “أقرع ” في الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة, أطل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية, أنور قرقاش ليصف فيها العتيبة بأنه “كفاءة وطنية”, قائلاً إن فخورة بأبنائها.

 

وقال قرقاش الوزير المثير للجدل هو الأخر في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن، يوسف العتيبة كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها.”

قرقاش حاول تبرأة ساحة اقرع بعد الفضائح التي شهدها مؤخراً على إثر تسريبات البريد الالكتروني, ولعل آخرها كان موضوع رسائل سرية بينه وبين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وصفتها تقارير بـ”أسرار ضد ،” وهو الأمر الذي رد عليه ساويرس في تغريدة بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري قائلا: “لا اسرار و لا شئ.. غير أننا في معسكر واحد ضد عاصمة ومعسكر الإرهاب .. إلى أن يعدلوا عن الدعم والترويج للقتل والإرهاب!! وسنظل!”