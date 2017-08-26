ألقت مباحث الجيزة، السبت، القبض على ربه منزل أثناء ممارستها الرذيلة مع عشيقها بمنطقة “أوسيم” بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تمكن الزوج البالغ (70 عاماً)، من ضبط زوجته البالغة من العمر (35 عاماً)، رفقة شاب يبلغُ من العنمر (24 سنة)، ويعمل كسائق.

واعترفت الزوجة خلال التحقيقات أنها تعرفت على السائق منذ 5 أشهر أثناء زيارتها لأسرتها بالبحيرة، وارتبطت عاطفيا به، مشيرة إلى أنه وجهت له الدعوة لزيارتها بمسكنها لممارسة الرذيلة معها، وأيد عشيقها أقوالها.

وجرى تحرير محضرٍ بالواقعة، وأحيل ملف القضيّة إلى النيابة العامة لاتسكمال الإجراءات القانونية.