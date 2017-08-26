ألقت مباحث الجيزة، السبت، القبض على ربه منزل أثناء ممارستها الرذيلة مع عشيقها بمنطقة “أوسيم” بمحافظة الجيزة.
وفي التفاصيل، تمكن الزوج البالغ (70 عاماً)، من ضبط زوجته البالغة من العمر (35 عاماً)، رفقة شاب يبلغُ من العنمر (24 سنة)، ويعمل كسائق.
واعترفت الزوجة خلال التحقيقات أنها تعرفت على السائق منذ 5 أشهر أثناء زيارتها لأسرتها بالبحيرة، وارتبطت عاطفيا به، مشيرة إلى أنه وجهت له الدعوة لزيارتها بمسكنها لممارسة الرذيلة معها، وأيد عشيقها أقوالها.
وجرى تحرير محضرٍ بالواقعة، وأحيل ملف القضيّة إلى النيابة العامة لاتسكمال الإجراءات القانونية.
تعليق واحد علي “مُسن مصري يضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل منزله .. والمتهمة: “أنا اللي جبته”!!”
مصر باظت يا جدعان وتحقق أمل السيسي ابن الرقاصة اليهودية و بقت الدعارة في كل بيت. وصلت الدعارة للفلاحين يا ولاد الوسخة؟ زمن أغبر مافهش أمان لدرجة إن الأب بيستحل بناته والأخ أخته والواد أمه وخالته وعمته والعم بنات أخوه وأخته والخال بنات إخواته، غضب ربناعلينا.
يا رب عفوك و رضاك نظف البلد دي من الأوساخ.