وجّه مجلس النواب المغربيّ طلباً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل الحضور إلى جلسة مساءلة في لجنة الداخلية، حول وضعية النقل العمومي، والنقل الحضري خصوصاً، على إثر نشر شريط فيديو يوثق محاولة اغتصاب جماعي لفتاة داخل حافلة بالدار البيضاء.

وتقدّم بالطلب فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، بعد الضجة التي خلفتها واقعة الاعتداء على الفتاة من طرف قاصرين داخل الحافلة، ما سلط الضوء على حالة انعدام الأمن داخل حافلات النقل العمومي التي تنتشر فيها ظواهر التحرش والعنف والسرقة.

جديرٌ بالذّكر أن حادثة التحرش الجماعي التي تعرّضت لها فتاة “مختلة” في حافلة عمومية بالدار البيضاء، قد أثارت ضجةً واسعةً في البلاد، بينما ألقت السلطات المغربية القبض على المتهمين الستة بالواقعة، وتتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

وأحال قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أربعة متهمين، على إصلاحية سجن “عكاشة”، بعد متابعتهم بتهم جنائية.

وكان الوكيل العام للملك “الحسن مطار”، قد قرر إطلاق سراح أحد المتهمين بعد أن خلصت التحقيقات في القضية إلى أنه لم يكن معهم أثناء ارتكاب الجريمة.

كما قررت النيابة العامة إحالة ملف متهم ثاني على المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، على اعتبار أن التهم الموجهة إليه أثناء التحقيق الابتدائي ذات طابع جنحي وليس جنائي.