كشف حساب “ميزان” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن ان السلطات السعودية ستفرج عن المدون السعودي الليبرالي “رائف بدوي” قريبا.

وقال “ميزان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قريبا جدا .. الإفراج عن رائف بدوي”.

قريبا جدا .. الإفراج عن رائف بدوي pic.twitter.com/0FH1hprH62 — ⚖️ ميزان (@mezan2030) August 26, 2017

واعتقل بدوي (31 عاما) في حزيران/ يونيو 2012 وحكم عليه في أيار/ مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وألف جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيا.

ونفذ الحكم بأول خمسين جلدة أمام مسجد في جدة في 9 كانون الثاني/ يناير، ولكن منذ ذلك الحين لم تستأنف جلسات الجلد لدواع صحية أولا ثم لأسباب لم يتم توضيحها.

وبدوي مدافع شرس عن حرية التعبير وشارك في تأسيس موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” الذي أغلقته الرياض بعدما طالب عبره بوضع حد لنفوذ رجال الدين في السعودية، كما أنه حائز جائزة منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2014 عن حرية التعبير.