تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر إمام أحد مساجد مدينة برشلونة، وهو يبكي تأثرا على أحد الأطفال الذين قضوا بالهجوم الإرهابي قبل أيام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي شاركت تداوله وسائل الإعلام الإسبانية ورصدته “وطن”، فقد حاول والدا الطفل تهدئة إمام المسجد، ومواساته وسط تأكيدهما له بان ما حدث لا يمثل الإسلام الحقيقي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية فإن الطفل “شافي” البالغ من العمر ثلاث سنوات، قضى هو و13 آخرين، متأثرا بجراحه بعد إصابته إصابة خطرة في عملية الدهس التي تعرضت لها مدينة “برشلونة” قبل أيام.

يشار إلى أن هجوم برشلونة الذي أودى بحياة نحو 14 شخصا، وعشرات الإصابات، تبناه تنظيم الدولة، وألقت السلطات الإسبانية القبض على عدد من المشتبه بهم بالهجوم.