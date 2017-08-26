نَشَرَ موقعُ “ذا صن” البريطانيّ، مجموعةً من الصّور تظهرُ كيفَ يعيش أبناءُ أغنياء العراق في بذخٍ وترفٍ، رغم أنّ الحرب تبعد عنهم 100 كيلو متر فقط.

وتُظهر الصّور الفتيات يتناولن طعامهنّ في مطاعم فخمة، ويستعرضن سياراتهن وملابسهن الثمينة.

وأظهرت صورٌ أخرى أول نادي لأزياء الرجال في العراق، الذي سيطر عليه اللحى الجذابة والملابس والإكسسوارات الأنيقة.

يشار إلى أن أربيل من أقدم المدن في العالم، وتعد جزءا من التراث العالمي بقرار من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، كما تتميز بالهدوء والأمان، وتحتوي على العديد من المحال التجارية والمطاعم والطرق الجيدة والمطارات والأسواق الصاخبة.