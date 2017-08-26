ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل الأعمال “إبراهيم سليمان محمد”، 52 سنة، صاحب واقعة الاعتداء على لواء سابق بالجيش المصريّ بالتجمع الخامس وزوجته وزوجة ابنه بعد هروبه عقب الواقعة.

وكان 30 “بودي غارد” يتبعون لرجل الأعمال “سليمان”، اقتحموا فيلا اللواء، واعتدوا عليه وعلى زوجته وزوجة ابنه، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة السلة، وجميع من في المنزل، بالضّرب؛ لأنه وبخ زوجة رجل الأعمال التي قادت سيارتها بسرعة جنونية وكادت تقتل أحفاده.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء توقف اللواء مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، جاءت سيارة “جيب شروكي” سوداء مسرعة، وكادت تصدم أحفاده مما دعاه لتوبيخ سائق السيارة وشتمه.

وكشفت التحقيقات أن السائق توقف وعاد للخلف حيث تبين أنها سيدة، وعلى الفور تطاولت على لواء الجيش، وهددته بالعقاب والانتقام السريع عقابا له على توبيخه لها.

وأكدت التحقيقات أن السيدة زوجة رجل الاعمال “سليمان” ويقيم بنفس المنطقة حيث اشتكت لزوجها الذي اصطحب عددا من البودي جارد لفيلا لواء الجيش واقتحموها وانهالوا ضربا على جميع من في المنزل وأصابوهم بإصابات خطيرة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ صورة لرجل الاعمال إبراهيم سليمان محمد بعد القبض عليه.