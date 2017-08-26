أخذَ شابٌ روسي بنصيحة ساحر أخبره أنه عليه أن يدمر قبر حبيبته الميّتة منذ 5 سنوات، حيثُ أقدمَ على نبش القبر وأحرق جثتها، بزعم أنها كانت تطارده في أحلامه.

وألقت السلطات الروسية القبض على الرجل البالغ من العمر 30 عاماً ويُدعى “يوري غولفين” بعد ان قام بتلك الفعلة بقبر حبيبته “أولغا غيليفا” التي تقول تقارير إعلامية محليّة إنها قد انتحرت بشنق نفسها في عام 2012.

ويُعتقد أن صورة مُروعة قد أظهرته أو أظهرت شريكاً له راقداً في قبر الفتاة المراهقة الراحلة، بعد نبش قبرها في قرية مينشيكوفو، بمقاطعة كورغان، التي تقع على بعد 1075 ميلاً شمال شرق العاصمة الروسية موسكو.

كما ألقت الشرطة كذلك القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاماً لتورطه بالحادث، وفتحت تحقيقاً جنائياً قد يقضي بعقوبة السجن لمدّة خمس سنوات.

وقد اكتشف صديق للفتاة المنتحرة أولغا، يُدعى أوليغ إيفانوف، ما جرى للقبر صديق عندما زار المقبرة فيما بعد بحسب ما أوردت تقارير في روسيا.

وشاهد أوليغ لاحقاً صوراً على الشبكات الاجتماعية تُظهر رجلاً يرقد في قبرها، ومن المُحتمل أنه كان نائماً هناك، بحسب “ديلي ميل”. البريطانية

وشرح الرجل الذي نشر الصور أن الصديق السابق للفتاة أراد أن ينبش القبر ويضرم النار في رفاتها.