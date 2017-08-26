احتشد اليوم العشرات أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بلندن رفضا لسياستها في دول عدة خاصة قطر و اليمن.

وقد رفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات منددة بالقيادات الاماراتية و تعاملها مع القضايا و الشؤون العربية و كيف عمدت تلك القيادات على محاربة الأصوات الحرة و الحركات العربية الطامحة للتغيير و الديموقراطية .

كما ركزت الشعارات المرفوعة في الوقفة على دعم السلطات الاماراتية للأنظمة الديكتاتورية التي تعارض الربيع العربي كالحكومة المصرية و رفعوا شعارا ” أوقفوا دعم اليسي” .

هذا و كان الملف اليمني و القطري حاضرا خلال المظاهرة حيث رفعت شعارات منددة بالتعامل السيء الذي صدر من الامارات في ملف حصار قطر و كيف ارتكبت انتهاكات عدة في سبيل انجاح الحصار ..و دعا المتظاهرون الى وقف التعذيب و الممارسات الانسانية التي تمارسها الامارات في اليمن خاصة مع كل التقارير التي كشفتها عدة منظمات حقوقية عن وجود سجون سرية تديرها الامارات و يتم فيها تعذيب السجناء و خرق القانون الدولي.