تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر مقطع فيديو ساخر، من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاملة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كالمصريين في تملك الأراضي والعقارات في سيناء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كشف متحدث باسم الحكومة المصرية في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم” ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فإن “السيسي” أصدر هذا القرار نظرا للدور التاريخي للعاهل البحريني في مدينة شرم الشيخ.

واوضح المتحدث باسم الحكومة أن ملك البحرين “من عشاق هذه المدينة وله أدوار تاريخية كان في البحر وكان بيلعب جولف وقعد على أحد الكافيهات وشرب شاي في وسط الناس كلها”.

مكافأة السيسى لملك البحرين ؟ pic.twitter.com/LjW1THOT81 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) August 25, 2017

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد اصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على معاملة الملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بتملك أراضٍ ومبانِ فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا مماثلا قبل أيام يقضي بأن يعامل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بالمعاملة القانونية للمصريين.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي يساوي أمير الكويت بالمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، فيما يتعلق بقوانين شراء الأراضي، وحدد القرار عدة حالات سردها القرار كالتالي:

أولاً: قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي / 9 قسم أول وحالياً بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.

ثانياً: قطعة أرض مساحتها 128 فداناً بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السروري وسعاد صلاح محمد السروري وهدي صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية.

ثالثا: قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية والمشتراه من صريح محمد أحمد السروري مالك هذه الارض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.