استمرارا لنهج الكذب الدؤوب الذي تسير عليه وسائل الإعلام الإماراتية، نشرت صحيفة “البيان” صورة لإمام مسجد في ليبيا تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات اللواء المتمرد خليفة حفتر، اتضح فيما بعد أنه من “الموساد” الإسرائيلي في محاولة بائسة لتلميع صورة “حفتر” بعد أن كشفت تقارير إعلامية غربية بأنه تلقى مساعدات عسكرية من إسرائيل.

وقالت “الصحيفة” في خبرها الذي جاء بعنوان: ” أبو حفص..من ضابط موساد إلى إمام مسجد في ليبيا”، نقلا عن مصادر وصفتها بالإعلامية “عن قيام السلطات الليبية باعتقال إمام مسجد يدعى أبو حفص، وبعد التحقيقات المطولة معه تبين أن الأخير يحمل الجنسية الإسرائيلية”.

وأضافت” أن المتهم يحمل لقباً مزيفاً، واستطاعت السلطات الليبية الكشف عن اسمه الحقيقي وهو بنيامين إفرايم إسرائيلي الجنسية, ويخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والإسلامية”.

وزعمت نقلا عن مصادرها أن “الجاسوس نجح بالدخول إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وانتقل معهم إلى بنغازي، وهناك استطاع التغلغل في المجتمع وأصبح إماماً لأحد المساجد، وبعدها تحول إلى داعية ومسؤول عن حوالي 200 مقاتل”.

اتضح بعد أن تم تداول هذا الخبر على نطاق واسع، بان الصورة سبق وان نشرها تلفزيون “برس” الإيراني بتاريخ 30 تموز/يوليو الماضي، موضحا بان هذا الشخص تم إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل العراقية.