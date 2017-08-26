الاعتداء على أسرة لواء بالجيش المصري من قبل 30 بودي غارد

اقتحمَ 30 “بودي غارد”، فيلا لواء سابق بالجيش المصريّ، واعتدوا عليه وعلى زوجته وزوجة ابنه، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة السلة، وجميع من في المنزل، بالضّرب؛ لأنه وبخ زوجة رجل أعمال قادت سيارتها بسرعة جنونية وكادت تقتل أحفاده.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء توقف لواء الجيش مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، جاءت سيارة جيب شروكي سوداء مسرعة، وكادت تصدم أحفاده مما دعاه لتوبيخ سائق السيارة وشتمه.

وكشفت التحقيقات أن السائق توقف وعاد للخلف حيث تبين أنها سيدة، وعلى الفور تطاولت على لواء الجيش، وهددته بالعقاب والانتقام السريع عقابا له على توبيخه لها.

وأكدت التحقيقات -بحسب العربية- أن السيدة زوجة رجل اعمال يدعى “ا س” ويقيم بنفس المنطقة حيث اشتكت لزوجها الذي اصطحب عددا من البودي جارد لفيلا لواء الجيش واقتحموها وانهالوا ضربا على جميع من في المنزل وأصابوهم بإصابات خطيرة.

وأدلي شهود العيان وجيران لواء الجيش بأقوالهم حيث أكدوا أن رجل الأعمال و”البودي غارد” كانوا يحملون أسلحة آلية وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية لإرهاب المارة والمواطنين الذين حاولوا التدخل لإنقاذ أسرة لواء الجيش من الاعتداءات.

وأوضح اللواء في التحقيقات أن “البودي غارد” قاموا بتحطيم محتويات الفيلا إمعانا في الانتقام.

من جانبها أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة القبض على رجل الأعمال وزوجته والمشتركين بعملية الضرب من “بودي غارد”، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض على 3 منهم فيما شكلت وزارة الداخلية فريق بحث على أعلى مستوى لضبط رجل الأعمال الهارب.