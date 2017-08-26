أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جدلاً واسعاً، بعد نشرها صوراً بملابس “مثيرة”، مع صديقاتها فى رحلتها لجزر اليونان.

وبدأت “غادة” رحلتها السنوية المعتادة لجزر اليونان الخميس الماضي.

وتقضى غادة عبدالرازق إجازتها الصيفية باليونان منذ عدة أيام، حيث تقيم في فندق جديد باليونان اسمه Andronis hotel لم يمر على افتتاحه سوى شهرين دعما منها للسياحة هناك باعتبارها واحدة من أشهر النجوم فى الوطن العربي، لكنها فوجئت بمضايقات وتصرفات غريبة لها ولأسرتها من قبل العاملين بالفندق.

وبدأت المشكلة بعد أن ذهبت غادة إلى برنامج عشاء من تنظيم الفندق وفوجئت بالفاتورة تتخطى 4000 يورو، وهو ما جعلها تخبرهم بأن هذا المبلغ مبالغ فيه مقارنة بباقى الفنادق والبلدان العالمية التى تزورها، ما جعلهم يخفّضوا الفاتورة الى 2000 يورو.

كما أن الفندق لم يلتزم ببرنامج العروض التي اتفق على غادة معها، ومنها مثلا جلسات مساج مجانية وصلاحيات أخرى لم يلتزم بها الفندق، كما منعها هى تحديدا من التدخين فى المطعم بالرغم من أنها كانت تدخن فى الأيام الاولى التى أقامت بها فى الفندق مما جعلها تجزم بأنهم غير مؤهلين للتعامل مع الشخصيات العامة.