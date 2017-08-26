توعد خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات، الأردنيّ الأصل والمجنس إماراتياً المدعو “وسيم يوسف”، بحرقِ دولةِ قطر، زاعماً “تسلّط” قناة الجزيرة على السعودية، لإحداث ما أسماه “الخريف العربي” فيها.وفق زعمه

ونشر “وسيم يوسف” مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وجه حديثه فيه الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائلاً: “حصل الخريف العربي في السعودية لا قدر الله، ستحترق دولتك أول واحدة”. مضيفاً أنّ “السعودية هي الحصن الحصين لدول الخليج والذي ينكر هذا لا يفقه دينا ولا سياسة نحن الذين جعلنا لإيران خطا أحمر، أن تجتاز هذا الخط، هي السعودية ثقل عسكري وثقل إعلامي ثقل أسود تحميك، هي التي ستحميك.” وفق قوله

ولا يتوقف المدعو “وسيم يوسف” منذ بدء الحصار الذي قادته الدولة التي منحته جنسيتها وأمّنته ليخرج على قناتها الرسمية ليهاجم قطر، عن هجومه القذر على الدوحة وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واضعاً جانباً مهمته الأساسية التي يزعم وهي “الدعوة”!.

وكان “وسيم يوسف” قد اتّهم قطر بالوقوف وراء اغتيال العالم السوريّ محمد سعيد رمضان البوطي، يوم الـ21 مارس 2013، بالإضافة لوضعه دم 2 مليون قتيل وجريح سوري في عنق أمير قطر، مُعلناً ضمناً براءةً رئيس النظام السوري بشار الأسد من تلك الدماء والمجازر التي شهد العالمُ عليها!.