توعد خطيب مسجد الشيخ زايد في ، الأردنيّ الأصل والمجنس إماراتياً المدعو “”، بحرقِ دولةِ ، زاعماً “تسلّط” قناة الجزيرة على ، لإحداث ما أسماه “الخريف العربي” فيها.وفق زعمه

 

ونشر “وسيم يوسف” مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وجه حديثه فيه الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائلاً: “حصل الخريف العربي في السعودية لا قدر الله، ستحترق دولتك أول واحدة”. مضيفاً أنّ “السعودية هي الحصن الحصين لدول الخليج والذي ينكر هذا لا يفقه دينا ولا سياسة نحن الذين جعلنا لإيران خطا أحمر، أن تجتاز هذا الخط، هي السعودية ثقل عسكري وثقل إعلامي ثقل أسود تحميك، هي التي ستحميك.” وفق قوله

 

ولا يتوقف المدعو “وسيم يوسف” منذ بدء الحصار الذي قادته الدولة التي منحته جنسيتها وأمّنته ليخرج على قناتها الرسمية ليهاجم قطر، عن هجومه القذر على وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واضعاً جانباً مهمته الأساسية التي يزعم وهي “الدعوة”!.

 

وكان “وسيم يوسف” قد اتّهم قطر بالوقوف وراء اغتيال العالم السوريّ محمد سعيد رمضان البوطي، يوم الـ21 مارس 2013، بالإضافة لوضعه دم 2 مليون قتيل وجريح سوري في عنق أمير قطر، مُعلناً ضمناً براءةً رئيس من تلك الدماء والمجازر التي شهد العالمُ عليها!.