وضعت فتاةٌ تبلغُ من العمر (17 عاماً) طفلها على جانب طريق، في منطقة “جهارخاند” شرق الهند، بعد أن رفض موظفو مركز صحي مساعدتها، حيث تخلّى صديقها عنها عندما أخبرته بحملها، كما أدارت عائلتها ظهرها خوفاً من “الخزي والعار”.

وكشف موقع “ذا صن” البريطانيّ، أنّ الفتاة غادرت المنزل، وعاشت في الشارع لأكثر من 4 شهور، وأنجبت طفلتها على جانب الطريق، حيث حاول سائق توكتوك مساعدتها بعد أن لاحظ ملابسها الغارقة بالدماء.

وقال أحد شهود العيان إن تم وضع حواجز حول الفتاة وابنتها لمنع تعرضهما لأي حادث سيارة، مضيفاً أن المركز الصحي رفض استقبال الفتاة لأن ليس لديها ولي أمر ليتحمل مسؤوليتها، وتم استدعاء الشرطة.

وأفاد أن أحد الأطباء خرج من المستشفى وقطع الحبل السري للطفلة، وتمكنت مجموعة من النساء المحليات مساعدة الفتاة وطفلتها لاحقا، وتم نقلهما إلى دار رعاية للسيدات.