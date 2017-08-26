تزامناً مع إعلان العلاقة الغراميّة بينها وبين الملياردير السعودي “حسن جميل”، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لمنزلّ فخمٍ اقتنته مؤخراً النجمة العالمية “ريهانا”، وقد بلغَت ثمنه 6,8 مليون دولار.

ويقع المنزل الجديد في منطقة راقية غرب هوليودـ وتبلغ مساحته الإجمالية 7200 قدم مربع، ويضم 10 حمامات، و 6 غرف للنوم، وحمام بخاري، إضافة إلى صالة فخمة بها نوافذ زجاجية كبيرة الحجم، وسقف خشبي ومدفأة كلاسيكية.

ويوفر منزل ريهانا لها أنسب الظروف الترفيهية، حيث يضمّ قاعة للسينما، وغرفة للألعاب الرياضية، وحديقة كبيرة تضم مسبح يطل على المدينة من فوق.

يذكر أن نفس المصادر تحدث عن أن منزل ريهانا الجديد هو عش الزوجية مع الملياردير السعودي حسن جميل.