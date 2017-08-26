اتّهم “أدم لحلو”، أشهر مثلي مغربي، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـِ“أدومة”، المخرجَ “محمود فريتس” بالتحريض عليه نتيجة لميولاته الجنسية، كاشفاً عن تعرّضه لاعتداء جسديّ.

ونشر “أدومة “على حسابه بـِ”فيسبوك” صوراً توضح تعرضه لاعتداء، وأرفقها بتعليقٍ يعتبر فيه أن المخرج “فريتس” حرض عليه من خلال حسابه في ”فيسبوك”، والنتيجة أنه تعرض للاعتداء الجسدي أسماه “اغتصابا”.

واتهم “لحلو” المخرجَ المغربيّ بأنه “ارهابي” متخفٍ بنظارة.وفقَ تعبيره

وطالبَ المثلي المغربي جمعيات حقوق الانسان بـِ “مهاجمة” المخرج “محمود فريتس”، قائلاً: “أنا انسان لدي مشاعر و ظروف و حياة مثل كل الناس و لا احد يستحق الاغتصاب لو اننا في اوروبا كنت ستحاسب و تعاقب على هكذا فعل ايها الشاذ اخلاقيا”.

وطالب “أدومة” بتنظيم تضاهرة مليونية ضد الاغتصاب. كما جاءَ في منشوره

ودافع المخرج “فريتس” عن نفسه بعد اتهامات المثليّ “لحلو” له، معتبرا أن الأخير اعتدى على نفسه، مرجعاً اتهاماته له إلى رفضه التواصل معه في محادثة فيسبوكية يطلب فيها “أدومة” دورا تمثيليا في فيلم صوره باللهجة المصرية.

وأوضح المخرج المغربي أن محادثة مزورة يروجها “أدومة” للعب دور الضحية وتبين أنه تحرش به. مضيفا أنه سيلجأ إلى الشرطة الالكترونية للدفاع عن نفسه ومعرفة من زور تلك المحادثة

واعتبر أن “أدومة” شخصية فيسبوكية. متحديا إياه ليضع شكوى لدى الشرطة باستعمال بطاقته الوطنية.

وكان المخرج المغربي، قد نشر صورة “أدومة” سابقا وعلق عليها أنه بدلا من اغتصاب القاصرات والأطفال والحيوانات هناك أشخاص يتمنون الإغتصاب ويمكنه أداء المال من أجل ذلك، في إطار تعليقه على قضية اغتصاب شابة مختلة عقلياً في إحدى الحافلات بمدينة الدار البيضاء المغربية، من طرف مجموعة من المراهقين.

وعادَ المخرج “محمود فريتس” ليوضح أنّه لم يقصد بحديثه “المثليين”، قائلاً إنّه ليس بينه وبينهم عداوة، إنما الكلام أتى مزاحا ونزل بجوار صورة لشخص ينشر فيديوهات مخلة بالآداب.