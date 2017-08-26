اضطر الفنان الكوميدي التونسي لطفي العبدلي، إلى إنهاء عرضه في مهرجان الضحك بمدينة أغادير (جنوب المغرب)، بعد احتجاج الجمهور على إحدى الفقرات التي قدمها.

واستهل العبدلّي عرضه بكلمات اعتبرها الجمهور قدحية ورددها مرات عديدة، وهو الأمر الذي أحرج الصفوف الأمامية التي تتكون من الوفد الرسمي الذي يترأسه الوالي ومسؤولون مغاربة.

ولم تمر سوى دقائق معدودة على بداية العرض حتى بدأ بعض من الجمهور بالانسحاب من مسرح الهواء الطلق الذي يحتضن هذه التظاهرة، بعد أن اعتبروا ان عرضه تجاوز “الخطوط الحمراء” ، إذ تناول مشكلة التابوهات الجنسية لدى المغاربة والتونسيين والجزائريين بالمقارنة مع الغرب.

وقال موقع Le 360 المغربي، إن الكوميدي التونسي استهل عرضه بترديد كلمات جنسية اعتبرها الجمهور خارجة عن نطاق الأدب العام، وهو ما حصل بعد أن استغل أحد الحاضرين السكوت المطبق للجمهور، ليطالبه بوقف عرضه قائلا: “سطوب” مما دفع بالفنان الفكاهي إلى التفاعل معه منهيا عرضه تاركا الخشبة لزميله عبد الرحمن إيكو.