أصدرت محكمة ماليزية حكما بالسجن لمدة 335 عاماً بحق أب وأولاده الثلاثة، بتهمة ارتكاب سفاح المحارم بحق اثنتين من حفيداته.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، أنه حكم أيضاً على جميع المتهمين بمن فيهم والد الضحيتين وعمره 42 عاما واثنين من الأعمام، بالجلد 24 مرة بالسوط لكل منهم.

وجاء في لائحة الاتهام أن جد البنتين وهو مزارع (57 عاماً) إلى جانب والدهما واثنين من أعمامهما اعترفوا جميعا بمواقعة الشقيقتين عدة مرات.

وتعود بعض الجرائم إلى عام 2011، وتبلغ الأخت الكبرى 19 عاما الآن، وهي حامل في 25 أسبوعا، بينما شقيقتها الصغرى تبلغ من العمر 14 عاما.

وطالب نائب المدعي العام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ضد جميع المتهمين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء باعتبارهم خانوا الأمانة أنهم أولياء الضحايا.

وأصدر القاضي أقصى عقوبة للسجن في كل مرة ارتكب فيها المتهمون عقوبة زنا المحارم كما طالب بأن تكون جميع الأحكام متزامنة مع تاريخ اعتقالهم.