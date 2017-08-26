نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، ما وصفته بـ”تحليل استشرافي للأزمة الخليجية”، قام به المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي، كاشفا فيه ما سيحدث في المنطقة.

وقال “النفيسي” وفقا لما جاء في التدوينة التي نشرتها “بن قنة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “وطن”:”ستمثل السعودية والإمارات أمام المحاكم الأمريكية بتهمة الإضرار بدولة قطر وبسلامة الأمن الخليجي والأمن الدولي، وستدفع قطر بكل الدلائل على عدم تمويلها للإرهاب بإثبات أن السعودية والإمارات هما الداعمتين للإرهاب”.

وأضاف: “سيتم طرح جميع الأوراق من كل الأطراف بما فيها المعلومات الاستخباراتية الدولية، وستستغل الدول العظمى الفرصة بتشجيع دول أخرى بالمشاركة في الدعوى لتحقيق مكاسب مالية كبيرة جداً وسياسية أكبر”، مشيرا بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بدأت بالفعل بتسريب عدد من المواضيع المتعلقة بضلوع الإمارات والسعودية بتمويل الإرهاب العالمي بما فيها دعم كوريا الشمالية.

واوضح بأن الاستخبارات الامريكية “بدأت أيضاً بتسريب الأدلة حول أن الإمارات هي أكبر دولة غسيل أموال لتجار المخدرات والجنس وللحكام الناهبين لثروات شعوبهم، وبهذا سيلحق قائمة رافعي القضايا جميع الدول المتضررة من عمليات غسيل الأموال هذه بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال”، على حد قوله.

وأكد “النفيسي” في تحليله الاستشرافي أن الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بدأت أيضا بطرح بيع النفط الإيراني بأسماء شركات إماراتية أثناء العقوبات عليها ودعمها المباشر للتصنيع الحربي والنووي في إيران، لافتا إلى أنه “يتم الآن داخل المجتمع الأمريكي طرح تساؤل لماذا يتم استهداف الإمارات أكثر من السعودية مع اقتناعهم الكامل بأن الإرهاب ينبع منها”.

وأوضح بأن الإمارات بدأت تفهم “بشكل بطيء” أنها ستكون كبش فداء في المرحلة المقبلة ويتضح ذلك من تصريح وزيرها قرقاش بأن السعودية تعاني من تمويل الإرهاب وأنها تحاول الحد منه في توضيح خطير للسعودية يتضمن تهديداً ضمنيا يقول “لا تظنوا أننا سنقع لوحدنا”.

واعتبر “النفيسي” أن كرة الثلج بدأت تتدحرج “وسوف تلتهم بتدحرجها الحفاة الرعاة المتعنطزين بالأبراج الزجاجية وعقولهم المليئة بالرمل”.

وفيما يتعلق بموضوع “فخ داعش وقطر”، أوضح “النفيسي” بأن الموضوع مهم من زاويتين: “الاولى :إنتهت ايران من تصفية العراق من السنة مدينة تلو مدينة وقرية تلو قريه وحصل التغيير الديموغرافي المطلوب…. فأعلنوا ان مسرحية داعش انتهت، والثانية :أين سيذهب ربع مليون مسلح شيعي تم تعبئتهم ..لا بدّ أن السعودية بنظرهم هي الخطر الاستراتيجي الاول على الشيعة ومصدر داعش ..!؟”.

وتساءل: “ماذا سيفعلون ولهم شيعة في محافظات سعودية يعتقدون انهم مظلومون ولهم شيعة يقولون انهم اغلبية في البحرين والكويت ويدّعون ان الانظمة هناك تحتل بلدانهم ..!؟”، مضيفا “ماذا سيفعلون وهم يعتبرون نظام آل سعود نظاما ارهابيا ناصبيا يحتل مكة والمدينة..!؟”.

واستمر “التفيسي” في طرح تساؤلاته قائلا: “ماذا يعني تجهيز تلك الكميات المهولة من السلاح في النخيب قرب الحدود السعودية ..!؟..هل سنراهم قريبا يتجهزون لاقتحام المملكة بحجة ملاحقة داعش و مناصرة الشيعة السعوديين داخل المملكة ..!؟”.

وتابع: “هل حان أوان الثمرة الكبيرة (السعودية) ان تدخل سلة ايران برعاية من الدولة العميقة للامريكان … ام ان مخطط تقسيم المملكة جاهز وينتظر اشارة البدء في مكان آخر ..!؟..هل المملكة مستعدة لذلك ام انها مشغولة بقطر ؟ وهل فهمت الان تحذيرات الالمان والاتراك لها بأن المنطقة على وشك الاشتعال وان قطر ليست سوى فخّ ..!؟”.

وستطرد قائلا: “فيما اذا انتقل الربع مليون شيعي الى سوريا لانجاز المهمة فهل تعرف المملكة ان الدور سيعود عليها والفارق الزمني يصنعه ثبات رجال الشام ..!؟..هل ستقف المملكة مع ثوار سوريا ام انها مشغولة بدعم الاكراد نكاية في اردوغان ..!؟”.

واختتم “النفيسي” تساؤلاته قائلا: “هل تدرك المملكة انه يتم عزلها حاليا عن محيطها السني، وذلك بتفكيك مجلس التعاون وضرب علاقتها مع تركيا وانهاكها في حرب اليمن قبل بدء الهجوم عليها؟”.