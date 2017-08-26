رد الكاتب القطري أحمد السليطي على وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش للسياسة القطرية بـ”المراهقة” وممارستها “التقية السياسية”، وذلك على إثر إعلانها عودة سفيرها إلى إيران.

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” للأسف يا معالي الوزير أنتم دولة مُحتلة من ايران ولا تملك السيادة على أراضيها ومع ذلك اعتبر عبدالله بن زايد أن إيران شريك استراتيجي لكم!!”.

للأسف يا معالي الوزير أنتم دولة مُحتلة من ايران ولا تملك السيادة على أراضيها ومع ذلك اعتبر عبدالله بن زايد أن إيران شريك استراتيجي لكم!! https://t.co/LSvQhQUPTN — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 25, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” والمراهقة السياسية هي فبركة الأخبار والاختراق الالكتروني ودعم الانقلابات العسكرية ضد رغبات الشعوب والتجسس على الجيران”.

والمراهقة السياسية هي فبركة الأخبار والاختراق الالكتروني ودعم الانقلابات العسكرية ضد رغبات الشعوب والتجسس على الجيران — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 25, 2017

واختتم “السليطي” تدويناته قائلا: ” وأما التقية السياسية فهي الدخول في التحالف لعودة الشرعية في اليمن وإذا بكم تعملون على تقسيمه لمحاصرة عمان والضغط على السعودية من الجنوب”.

وأما التقية السياسية فهي الدخول في التحالف لعودة الشرعية في اليمن وإذا بكم تعملون على تقسيمه لمحاصرة عمان والضغط على السعودية من الجنوب — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 25, 2017

وكانت دولة قطر قد اعلنت الأربعاء أن سفيرها لدى إيران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، معبرة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمدجواد ظريف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قطر استدعت سفيرها لدى إيران في يناير/كانون الثاني 2016 في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت سفارةالسعودية بطهران وقنصليتها العامة في مشهد، والتي دفعت دولا عربية إلى قطع العلاقات مع إيران أو خفض تمثيلها الدبلوماسي فيها.

وتعرضت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد للاعتداء من “متظاهرين” بعد ساعات من إعلان السعودية عن إعدام 47 شخصا -بينهم الشيعي السعودي نمر النمر- على إثر إدانتهم بتهم تشمل الإرهاب والتحريض.