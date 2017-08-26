دخل الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، على خط الأزمة التي فجرها الداعية الإسلامي المصري، وجدي غنيم، وتصريحاته التي انتقد السلطات التونسية بعد دعوات المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وقال باسم يوسف في تغريدة له عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اللهم أعز الإلحاد بالشيخ وجدي غنيم.”

اللهم أعز الإلحاد بالشيخ وجدي غنيم — Bassem Youssef (@Byoussef) August 25, 2017

وكان الداعية المصري وجدي غنيم قد صرّح في فيديو حول تونس، إن دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المساواة في الإرث هي دعوة “كافرة تحدى السبسي من خلالها الله ورسوله والشريعة الإسلامية”، كما تهجم على الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، واصفا إياه بـ”المجرم الكافر الملعون”.