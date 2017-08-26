دخل الإعلامي المصري الساخر، ، على خط الأزمة التي فجرها الداعية الإسلامي المصري، ، وتصريحاته التي انتقد السلطات التونسية بعد دعوات المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

 

وقال باسم يوسف في تغريدة له عبر صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اللهم أعز الإلحاد بالشيخ وجدي غنيم.”

وكان الداعية المصري وجدي غنيم قد صرّح في فيديو حول ، إن دعوة الباجي قايد السبسي إلى المساواة في الإرث هي دعوة “كافرة تحدى السبسي من خلالها الله ورسوله والشريعة الإسلامية”، كما تهجم على الأسبق الحبيب بورقيبة، واصفا إياه بـ”المجرم الكافر الملعون”.