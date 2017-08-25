أعلنت القاهرة الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين المتواجدين في السعودية، إلى 8، بينهم 5 سيدات.

وقال بيان لوزارة الصحة المصرية، إن سيدة توفيت اليوم؛ “إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، أدى إلى توقف بعضلة القلب والتنفس”.

وتوفيت السيدة “عايدة إسماعيل عبد المقصود خليل” (65 عاماً)، من محافظة القاهرة، في فندق بالمدينة المنورة.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة المصرية، فإن جميع الحجاج المتوفين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، قضوا لأسباب مختلفة؛ من بينها، هبوط بالدورة الدموية، وغيبوبة السكري، وتوقف عضلة القلب والتنفس.

ويبلغ عدد بعثة الحجاج المصريين لهذا العام؛ 78 ألف حاج وحاجة، وفق تصريحات لوزير الإسكان ورئيس بعثة الحج المصرية، مصطفى مدبولي، مقابل 72 ألفاً و622 في 2016.

ومنذ 24 يوليو/تموز 2017، بدأت المملكة السعودية باستقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء فريضة الحج.

وأعلنت السعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم الحج الجاري، بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظراً لأعمال التوسعة في الحرم المكي.

وكانت السعودية خفضت خلال السنوات الأربع الماضية عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20%، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.