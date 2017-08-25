طالب الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني المسؤولين في دولة قطر برفع الحجب المزعوم عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية، والتي تم إنشاؤها عقب لقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز في طنجة.

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله”.

أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 25, 2017

من جانبه، استنكر نجله الشيخ علي بن عبد الله بن علي آل ثاني والذي أكد أكثر من مرة بأن هذا الحساب لا يخص والده، هذه المناشدة معلقا عليها بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبي الله ونعم الوكيل — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 25, 2017

وكان حساب الشيخ عبد الله علي آل ثاني المزعوم على “تويتر” قد أعلن فور لقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز في طنجة المغربية الأسبوع الماضي عن إنشاء غرفة عمليات تحت إشرافه لمساعدة القطريين المتواجدين في السعودية، قبل أن يزعم المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بأن السلطات القطرية حجبت الرقم.

وقال في تدوينة له: “قامت السلطة القطرية بحجب الرقم المجاني للجنة “خدمات الشعب القطري” المشكلة بأمر خادم الحرمين بناء على وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني”.