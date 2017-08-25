أعرب نائب رئيس مجلس الشورى العماني، إسحاق سالم السيابي، عن امنيته بإجراء استفتاء شعبي على بقاء الدول في مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن إعادة قطر لسفيرها إلى إيران “هدفا آخر” يهز دول الحصار بنجاح.

وقال “السيابي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تمنيت سابقآ عمل إستفتاء شعبي على بقاء دول الخليج به .. فأغضب ذلك الكثير من المتابعين، والكثير من الجيوش الإكترونية”.

تمنيت سابقآ عمل إستفتاء شعبي على بقاء دول الخليج به .. فأغضب ذلك الكثير من المتابعين، والكثير من الجيوش الإكترونية.#اسحاق_السيابي pic.twitter.com/2CoHrKhp6g — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على إعادة السفير القطري إلى إيران: ” عودة السفير إلى سفارته هدف آخر يهز الشباك… بنجاح!”.

عودة السفير إلى سفارته هدف آخر يهز الشباك… بنجاح!#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وكانت دولة قطر قد اعلنت الأربعاء أن سفيرها لدى إيران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، معبرة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمدجواد ظريف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قطر استدعت سفيرها لدى إيران في يناير/كانون الثاني 2016 في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت سفارة السعودية بطهران وقنصليتها العامة في مشهد، والتي دفعت دولا عربية إلى قطع العلاقات مع إيران أو خفض تمثيلها الدبلوماسي فيها.

وتعرضت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد للاعتداء من “متظاهرين” بعد ساعات من إعلان السعودية عن إعدام 47 شخصا -بينهم الشيعي السعودي نمر النمر- على إثر إدانتهم بتهم تشمل الإرهاب والتحريض.