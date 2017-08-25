أعرب نائب رئيس مجلس الشورى العماني، ، عن امنيته بإجراء استفتاء شعبي على بقاء الدول في الخليجي، معتبرا أن إعادة لسفيرها إلى “هدفا آخر” يهز بنجاح.

 

وقال “السيابي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تمنيت سابقآ عمل إستفتاء شعبي على بقاء دول الخليج به .. فأغضب ذلك الكثير من المتابعين، والكثير من الجيوش الإكترونية”.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على إعادة السفير القطري إلى إيران: ” عودة السفير إلى سفارته هدف آخر يهز الشباك… بنجاح!”.

وكانت دولة قطر قد اعلنت الأربعاء أن سفيرها لدى إيران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، معبرة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

 

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمدجواد ظريف.

 

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وكانت قطر استدعت سفيرها لدى إيران في يناير/كانون الثاني 2016 في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت سفارة بطهران وقنصليتها العامة في مشهد، والتي دفعت دولا عربية إلى قطع العلاقات مع إيران أو خفض تمثيلها الدبلوماسي فيها.

 

وتعرضت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد للاعتداء من “متظاهرين” بعد ساعات من إعلان السعودية عن إعدام 47 شخصا -بينهم الشيعي السعودي نمر النمر- على إثر إدانتهم بتهم تشمل الإرهاب والتحريض.