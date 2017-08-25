أعلن حساب “محمد بن نايف” على موقع التدوين المصغر نقلا عن الامير المنشق “فارس آل سعود”، عن معلومات سرية مفادها أن ولي العهد السعودي المقال محمد بن نايف كشف في عام 2014 عن وجود جهاز امني تابع لرئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري ونائبه آنذاك محمد بن سلمان يتعامل وينسق مع أجهزة امنية “صهيونية”، على حد قوله.

وقال “ابن نايف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في تاريخ 16 يونيو 2014 وردت معلومات سرية للامير أبو سارة مفادها ان هناك جهاز أمني داخل السعودية (لا يتبع وزارة الداخلية) يتعامل وينسق مع أجهزة امنية صهيونية”.

وأضاف: “تتبعنا الأمر لنكتشف أن هذا الجهاز الخاضع مباشرة لخالد التويجري ومحمد بن سلمان يتعامل مباشرة مع اجهزة الكيان الصهيوني من تاريخ 20 يونيو 2012 أي بعد اغتيال الأمير نايف رحمه الله بـ4 أيام فقط”.

وأكد أنه: “من ضمن ما اكتشفناه أنه سبق ذلك بفترة مدتها 6 أشهر اجتماع في دبي ضم كل من (خالد التويجري ومحمد دحلان ومحمد بن سلمان ومسؤول أمني إسرائيلي برعاية محمد بن زايد”.

يشار إلى ان حساب “محمد بن نايف” يحمل اسما وهميا ويعود لشخصية مقربة من ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تمكن في أواخر شهر نموز/يوليو الماضي من الهروب والنزول في احد البلدان الاجنبية، وفقا لما ذكره “العهد الجديد”.

وكان الحساب نفسه قد اعلن في منتصف الشهر الحالي عن انشقاق أمير سعودي عن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، مؤكدا على أن نظامهم فاقد للشرعية.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة البطاقة الشخصية للأمير السعودي: ” أنا الأمير فارس آل سعود أُعلن إنضمامي للشعب في بِلاد الحَرمين وإنِشقاقي عن سلمان وإِبنه محمد MBS ونظامهم الفاقد للشرعية #إنشقاق_الآمير_فارس”.

تسريب هام

أحد مستشاري بن نايف تمكن من الخروج من البلد وذهب إلى دولة أجنبية، وهذا الشخص لديه أسرار بن نايف وكامل تفاصيل قصة الانقلاب عليه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١ أغسطس، ٢٠١٧

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