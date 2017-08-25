يعيش غالبية السنة في لبنان حالة من الترقب حول كيفية تعاطي الموظفين المسلمين في الدولة والقطاع العام اليوم الجمعة مع دوام العمل الرسمي الجديد بعد إقرار مجلس النواب تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد ظهر كل يوم مع احتساب السبت ضمن العطلة الاسبوعية مع يوم الأحد بزعم اقرار اصلاحات وتوفير بدلات النقل.

وشمل القانون اعطاء المسلمين استراحة ساعتين من يوم الجمعة، لتأدية الصلاة فيما كان التقليد أن ينتهي دوام الموظفين المسلمين يوم الجمعة الساعة 11صباحا وهو ما أثار لغطاً لدى رجال الدين المسلمين الذين اتصلوا بدار الفتوى لتنظيم موقف معارض لتعطيل يوم السبت على حساب يوم الجمعة.

من جانبه، قام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بسلسلة اتصالات برئيس الحكومة سعد الحريري ، وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه ما يتعلق بجعل يومي السبت والأحد عطلة رسمية في لبنان.

وكشف عن إجرائه اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون حيث أكد على مطالبته بجعل الجمعة والأحد يومي عطلة، و أن ذلك مطلب إسلامي شامل ، مجدداً رفضه القرار بالقول “لن أقبل بساعة عمل واحدة يوم الجمعة، وهذا موقف دار الفتوى”.

وأكد مفتي الجمهورية ” أن أداء صلاة الجمعة هي فرض عين على المسلمين”، داعياً إلى ” إعادة النظر في أيام التعطيل كي يقوم المسلمون بواجبهم الديني يوم الجمعة الذي هو يوم مبارك لديهم”، ومشدداً على ” ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية خلال مسيرتها التاريخية والدينية والوطنية كانت متبنية وداعية مع الجمعيات الأهلية إلى المطالبة بتعطيل يوم الجمعة، ولم ولن نغيّر هذا المسار التاريخي والديني والوطني”.

وأتبع دريان موقفه ببيان صادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد جلسة استثنائية وطارئة برئاسته للبحث في موضوع الدوام الرسمي في العمل يوم الجمعة ، فأكد على ” الموقف التاريخي الثابت لدار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة باعتباره يوماً مباركاً لدى المسلمين”.

واشار في بيان القاه نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، إلى “ان المطالبة بتعطيل العمل فيه يؤكد العيش المشترك وتحقيق التآلف الوطني”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري وكتلة المستقبل وافقوا في مجلس النواب على تعديل الدوام الرسمي، فيما لم يصدر أي صوت شيعي معترض من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على العمل يوم الجمعة.