كشفت الشرطة المغربية تفاصيل جديدة عن الفتاة التي تعرّضت لمحاولة اغتصاب جماعيّ من قبل مراهقين في حافلة بالدار البيضاء، حيث أكّدت أن الضحية تبلغ من العمر 26 عاماً، وتعاني من “اضطرابات نفسية”.

كما كشفت أنه كانت هناك مذكرة بحث عنها “بطلب من عائلتها بعد أن غادرت في أيار/مايو منزلها إلى جهة مجهولة، ولم يعرف شيء عنها”.

وأكدت الشرطة المغربية أنها عثرت الثلاثاء على الفتاة التي وقعت “ضحية لهذه الجريمة” الجنسية.

وأحال قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بالفتاة، على إصلاحية سجن “عكاشة”، بعد متابعتهم بتهم جنائية.

وكان الوكيل العام للملك “الحسن مطار”، قد قرر إطلاق سراح أحد المتهمين بعد أن خلصت التحقيقات في القضية إلى أنه لم يكن معهم أثناء ارتكاب الجريمة.

كما قررت النيابة العامة إحالة ملف متهم ثاني على المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، على اعتبار أن التهم الموجهة إليه أثناء التحقيق الابتدائي ذات طابع جنحي وليس جنائي.

وزير العدل يخرج عن صمته

وقال وزير العدل المغربي ، محمد أوجار، الخميس ، إن “الجريمة البشعة التي تعرضت لها فتاة بريئة في إحدى حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء اقتضت اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لاعتقال المشتبه فيهم”.

وأضاف محمد أوجار، في تصريح خَص وكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدابير شملت، أيضا، توجيه منشور للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لحثهم على استنفار كل الوسائل من أجل متابعة عدم المبلغين عن الجرائم ” خاصة حين تكون هذه الجرائم ببشاعة ما حدث في الدار البيضاء”.

وأكد وزير العدل أن “ما يحدث في بلادنا من انهيار للقيم فظيع، ويقتضي معالجة عميقة وشاملة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك ينبغي على النيابة العامة أن تتحمل كافة مسؤولياتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

ودعا إلى تنبيه المواطنين والمواطنات بضرورة التبليغ عن هذه الجرائم ومساعدة السلطات الأمنية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، مذكرا بأن القانون يضمن حماية المبلغين.

وشدد وزير العدل على أن “المجتمع المغربي تحكمه قيم ثقافية ودينية وحقوقية تقوم على التضامن والتصدي للجريمة ومساندة المستضعفين والدفاع عن الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، صباح الاثنين الماضي، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الإنترنت.