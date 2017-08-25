تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة اقتحام أحد الكلاب الضالة لأحد المساجد في المملكة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن، فقد تفاجأ المصلون أثناء تأديتهم الصلاة بدخول احد الكلاب إلى داخل المسجد، مخترقا صفوف المصلين، في حين بقي المصلون في حالة ثبات دون أي ارتباك.

وأظهر الفيديو خوف بعض الأطفال الذين ولوا هاربين حين شاهدوا الكلب يقترب منهم أثناء استعدادهم للصلاة.