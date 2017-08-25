تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي يدعى أحمد بن صالح بن سعيد آل محفوظ، يعلن فيه عن رغبته في التنازل عن جنسيته السعودية بفعل الظلم الواقع عليه من “آل سعود”، معربا عن أن أقصى أمانيه الآن ترك المملكة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد وجه الشاب كلامه للشعب السعودي ساخرا: “البنزين غلي والغاز والدنيا وكل حاجة انبسطوا جاييكم جاييكم..الخير جاي”.

وأضاف متحسرا: “أنا مواطن سعودي حارس أمن.. انا ولد قبيلة ومعاي شهادة ثانوية متخرج قبل 5 سنوات”، مضيفا “كنت اتمنى إني ألبس البدلة العسكرية وأخدم وطني واهلي وناسي لكن والله ما فيهم خير..رجعوني عشان 2سم”، في إشارة لعدم قبوله في المؤسسة العسكرية لعدم اجتيازه للمواصفات المطلوبة.

وتابع قائلا: ” أنا خلاص طقت معاي وأبي أتنازل عن الهوية السعودية ويرحلوني برة وأروح أي مكان واهم شيء إني أنحذف من حاجة اسمها سعودية”.

وتساءل قائلا: “إلى متى بالله؟ إلى متى؟”، مضيفا “حلاص تعبنا يا ناس، ارحمونا يا آل سعود وبطانته”.