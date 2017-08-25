تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وهم يدوسون على العلم الإماراتي في ساحة السبعين، وذلك خلال احتفالهم بالذكرى الـ35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر العلم الإمارتي ملقيا على الأرض في حين يقوم أنصار الرئيس المخلوع “صالح” بالدوس عليه أثناء رقصهم على قرع الطبول.

وبحسب الفيديو فقد تخلل عملية الدوس بالأقدام على العلم الإماراتي هتافات للعشرات قائلين: “بالروح بالدم نفديك يا يمن”.

وتجمع عشرات مئات الالاف من مناصري الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الخميس في صنعاء لاحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه “المؤتمر الشعبي العام” في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين حلفائهم في الحرب ضد السلطة.

وظهرت الى العلن بوادر انشقاق بين صالح وحلفائه الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014، بعدما اتهمه هؤلاء بـ”الغدر”، مؤكدين أن عليه تحمل التبعات اثر وصفه لهم ب”الميليشيا”.

وجاء المتظاهرون من عدة مناطق وحملوا صور الرئيس السابق ولافتات تعبر عن دعمهم له كما افاد مصور وكالة فرانس برس.

وتحسبا لهذا التجمع، اقام الحوثيون عدة نقاط تفتيش عند مداخل العاصمة صنعاء لكن دون منع انصار صالح من التوجه الى ساحة السبعين موقع التجمع.

