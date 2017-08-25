نشر تلفزيون “قطر” تقريرا مصورا رصد فيه مواقف العديد من المنظمات الحقوقية العالمية التي ترفض تسييس السعودية لشعيرة الحج، وحرمانها للحجاج القطريين من الوصول إلى مكة من خلال فرضها تعقيدات منعت فيها مكاتب الحج والعمرة القطرية من تسيير قوافل الحجاج مما يهدد سلامتهم.

ووفقا للتقرير الذي رصدته “وطن”، فقد حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي التدخل لدى السعودية فورا لإنهاء أزمة الحجاج القطريين وعدم تسييسها، داعيا مبعوث الاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الاديان خارج الاتحاد إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة الحجاج القطريين، والضغط من اجل عدم تحويل الحج كاداة سياسية.

من جانبها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها قدمت في 8 آب/أغسطس الجاري شكوى للمعنيين في الامم المتحدة وبناء على أدلة ووثائق تثبت عرقلة السلطات السعودية للحج ومحاولة تسييسه، نافية تقديمها شكوى ضد دولة قطر.

وناشدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان السلطات السعودية القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحج بالنسبة للحجاج القطريين.