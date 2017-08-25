استغاثت طالبة، وعارضة أزياء مصرية، تدعى مونيكا صدقي، على فيسبوك،، بعد أن قام أحدهم بانتحال شخصيتها واستخدام صورها دون إذن.

ونشرت مونيكا فيديو على حسابها الشخصي، طلبت فيه عدم مشاركة ونشر صورٍ لها، أرفقت بكلام لم تصرح بها إطلاقاً، بعد أن قام أحد الأشخاص بانتحال شخصيتها.

وكانت منشورات مزوَّرة تظهر فيها صور مونيكا، بدأت في الانتشار على فيسبوك، عقب نشرها داخل مجموعات نسائية، من أبرزها مجموعة “كيف تشقطين ذكراً”.وفق” هاف بوست عربي”

وأرفقت الصور بكلام مزوَّر عن كيفية اصطياد شاب أو عريس، عن طريق الملابس المثيرة، الكلام الذي نفت مونيكا قوله مطلقاً.

وقالت مونيكا في الفيديو، إنه رغم نجاحها في إغلاق الحساب المسؤول عن نشر المنشورات المزيفة، فإن المشكلة تظل قائمة بسبب انتشار صور تم التقاطها لهذه المنشورات، والتي تتم مشاركتها على فيسبوك حتى الآن.

وانتشرت صور للمنشورات المزيفة على نطاق واسع، بعد أن تم استخدامها ضمن كوميكس على الشبكات الاجتماعية.

وكتب أحد أصدقاء مونيكا، يدعى كريم هشام، أن الطالبة في كلية الصيدلة، حياتها دُمرت، بعد أن وصل المنشور المزور إلى أهلها في الصعيد والإمارات، والذين قرر بعضهم النزول إلى مصر في إثر الحادث.