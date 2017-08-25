عُزِلَ عناصر عسكرية كانوا يتولون حماية نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض من مناصبهم، بعد اتهامهم باستقدام نساء إلى فندقهم في أمريكا اللاتينية، كما أعلن مسؤول في مجال الدفاع.

وقد وقع الحادث خلال جولة أخيرة لنائب الرئيس مايك بنس شملت كولومبيا والأرجنتين والتشيلي وبنما، ولم يعرف حتى الآن في أي بلد حصلت الحادثة.

وذكرت شبكة NBC الامريكية، أن فريق “مايك بنس” اطّلع على أشرطة فيديو للمراقبة، وقد ظهر فيها عناصر من هذه الوحدة العسكرية يأتون بنساء إلى المنطقة الأمنية المرتبطة بوجود المسئول الأمريكي.

لكن مسئولين أمريكيين، أوضحوا في تصريحات إلى هذه الشبكة، أن لا شيء يثبت حتى الآن أن هؤلاء النساء بنات هوى.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، الخميس، قال الميجور أدريان رانكين-غالواى، أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “نحن على علم بالحادث، ويجري التحقيق فيه حاليا”. وأضاف “نؤكد أن الأشخاص المعنيين قد أعيدوا إلى الجيش”.