نشرت صحيفة “سبق” السعودية صورة للفتاة التي أثارت جدلاً واسعاً في فيديو وهي تقود سيارة “لكزس”بأحد شوارع المنطقة الشرقية، متنكرّة بزيّ رجّالي، وأظهرت الصورة فتاةً أخرى وشاباً كانا يجلسان في المقعد الخلفيّ.

وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، إن عقوبة تعزيرية بانتظار قائدة “اللكزس”، ومرافقيها، مبيناً أن هيئة كبار العلماء أصدرت فتاوى تحرم قيادة المرأة، كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينص على منع قيادة المرأة، مضيفا أنه لا يوجد نص صريح بعقوبة محددة للمرأة التي تقود المركبة، ولا لمن يساعدها بذلك.

وأوضح أن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفق الشرع والأنظمة التعزيرية، والتي يجتهد فيها ليضع العقوبة المناسبة لكل حالة، وليس للعقوبة حدّ معين، حيث تخضع العقوبات التعزيرية لاجتهاد ناظر القضية، بما فيها ظهور الفتاة بملابس رجالية.

يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية كانت قد أعلنت الخميس عند تسليم مرافق الفتاة الذي مكنها من قيادة السيارة، وهو مواطن أربعيني، أنه تمت إحالته للنيابة لاتخاذ اللازم.