ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة التي وقعت في الهند بعد إدانة زعيم روحي باغتصاب أمرأتين إلى 14 قتيلا. بحسب مسئول بمستشفى هندية.

وقال المسئول في مستشفى بانتشكولا بشمال الهند- طالبا عدم كشف هويته- أن “14 شخصا قتلوا وثمانين آخرين جرحوا”.

وصباح اليوم الجمعة، سقط 4 قتلى في شمال الهند، خلال تظاهرات عنيفة تلت إدانة زعيم روحي باغتصاب اثنتين من اتباعه.

وقال ضابط كبير فى الشرطة طلب عدم كشف هويته “سقط أربعة قتلى وعدد من الجرحى”. وأضاف “نحاول السيطرة على الوضع”.

وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في بانتشكولا عند إدانة محكمة خاصة الزعيم الروحي غورميت رام رحيم سينغ باغتصاب امرأتين.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في مواجهة حشد من المتظاهرين، الذين كانوا يرشقون الحجارة وهاجموا شاحنتين صغيرتين لمحطتي تلفزيون وتمكنوا من قلب واحدة منهما.

ولهذا الزعيم الروحي الذي يقود تيارا خاصا به عدد كبير من الاتباع فى ولاية هاريان (شمال). وهو يؤكد أن لديه ملايين من الاتباع في العالم.