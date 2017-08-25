في واقعةٍ لها ما بعدها، تعرض ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، والوفد الدبلوماسي المرافق له، الخميس، إلى اعتداء في العاصمة الموزمبيقية “مابوتو”، بعد منعه من دخول القاعة المخصصة لعقد لقاء القمة الإفريقية اليابانية، رغم أنه توصل بدعوة رسمية ويتوفر على اعتماد الدخول.

ونشرت مجلة “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية فيديوهات أظهرت محاولة منع وزير الخارجية المغربي من دخول قاعة القمة، رفقة الوفد المرافق له، وذلك من طرف عناصر الأمن الخاص الموزمبيقي، الذي وقف أمام باب القاعة، وحول المكان إلى ساحة عراك لمنع الوفد المغربي من الدخول.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على الاعتداء الذي تعرض له “بوريطة”، ونقلا عن مصدر ديبلوماسي أن موزمبيق عملت على إشراك ممثلين من جبهة البوليساريو في القمة الإفريقية اليابانية.

وأضاف المصدر نفسه أن الوفد المغربي برئاسة ناصر بوريطة يتوفر على اعتماد رسمي للدخول إلى قاعة الاجتماعات، وهو الأمر الذي لم تستسغه الجبهة ومنهم ما يسمى بوزير خارجية الجبهة محمد سالم ولد السالك.

واوضحت أن السلطات الموزمبيقية عمدت إلى إصدار أوامر لقواتها بالاعتداء على الوفدين المغربي والياباني حيث منعوا من الوصول للقاعة.

وعقد الاجتماع القمة اليابانية الإفريقية بحضور ممثلين عن جبهة البوليساريو الذي دخلوا من الباب الخلفي واحتلوا مقاعد مخصصة لوفد موزمبيق، مقابل ذلك صرح مسؤولون يابانيون بأن القمة المقصود منها هو مشاركة البلدان الإفريقية المعترف بها من قبل اليابان فقط.