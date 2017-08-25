نشرَ صحفيون بقناة الجزيرة، صورةً لزميلهم مراسل القناة محمود حسين، الذي تعتقله السلطات المصريّة في سجن “طرة” منذ ثمانية أشهر وتمنع نقله للمشتشفى لإجراء عملية جراحية.

وقالت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، مريم بلعالية في تغريدةٍ أرفقت بها صورةً لـ”حسين” حيث بدا في وضعٍ صحيّ صعب: “إدارة سجن طرة ترفض نقل الزميل محمود حسين المعتقل منذ 8 أشهر إلى المستشفى رغم حاجة ذراعه الأيسر لتدخل جراحي”.

إدارة سجن طرة ترفض نقل الزميل محمود حسين المعتقل منذ 8 أشهر إلى المستشفى رغم حاجة ذراعه الأيسر لتدخل جراحي #الحرية_لممحمود_حسين #الجزيرة pic.twitter.com/mFO6uq2ZK3 — مريم بلعالية OUCHAIT (@ouchaitmeriem) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

واكدت “الجزيرة” أنّ الحالة الصحيّة للزميل محمود حسين تردت إثر تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر منذ شهرين بات يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان تقرير طبي أعد بمعرفة أطباء السجن بضرورة قد أوصى باستعجال إجراء عملية جراحية لمحمود حسين بسبب وجود كسر مضاعف في مفصل مرفق اليد اليسرى المصابة إثر تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر منذ شهرين ، لكن مأمور السجن ما زال يماطل في نقله إلى المستشفى متعللا بأعذار أمنية غير مقنعة.

كما أكدت شبكة “الجزيرة” استعدادها للتكفل بمصاريف علاجه على نفقتها الخاصة في أي مستشفى.

وتحتجز السلطات المصرية محمود حسين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي دون محاكمة، وباتهامات ملفقة تعوزها الأدلة.

وكانت منظمات حقوقية وصحفية دولية قد أدانت اعتقاله وقالت إنه يأتي في سياق تضييق السلطات المصرية على حرية الرأي والإعلام.