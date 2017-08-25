اعلن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري، جون ماكين عن ترحيبه بقرار الرئيس دونالد ترامب بحرمان مصر من جزء من المساعدات السنوية.

واضاف “ماكين” في بيان له أنه من الواضح أن مصر لم تلب المعايير الديمقراطية وحقوق الانسان التي وضعها الكونغرس من اجل منح المساعدة السنوية.

وأكد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ على أن الحد من تمويل الحكومة المصرية ضروري لضمان التزام القاهرة بتعهداتها الدولية في مجالي حقوق الانسان والاصلاح السياسي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أميركي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وبناء عليه فقد قررت الإدارة الأميركية إعادة برمجة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونا في العام المالي 2016. وأضاف المصدر أن هذه الأموال ستستخدم في دعم شركاء أمنيين آخرين، لكن دون تقويض الأمن المصري.

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد ترمب، علما بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.