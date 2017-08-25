حضّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، طالبي اللجوء على عبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة من خلال نقاط دخول رسمية.

وبعد اجتماع حكومي ركّز على الزيادة الأخيرة في أعداد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود سيرًا على الأقدام، قال ترودو “لن تستفيدوا إذا اخترتم دخول كندا بصورة غير نظامية. يجب أن تتبعوا القواعد، وهناك العديد منها”.

ومنذ تموز/يوليو، اجتاز أكثر من ستة آلاف شخص الحدود الأميركية الكندية من دون المرور بنقاط الدخول الرسمية.

وأكّد ترودو خلال مؤتمر صحافي أنّ مجتمع كندا “منفتح”، لكنه شدد على أنّ “مهمتنا الأولى هي حماية مواطنينا”.

وأفادت السلطات الفدرالية الكندية عن توقيف أكثر من 3800 شخص غالبيتهم من أصول هايتية في مقاطعة كيبيك في الأسبوعين الأولين من آب/اغسطس، بعد عبورهم الحدود بطرق مخالفة للقانون، مقابل نحو 3000 في تموز/يوليو و781 في حزيران/يونيو.

وقال مسؤول جهاز الدرك الملكي الكندي كلود كاستونغي “إنها أرقام غير مسبوقة”. ويتولى جهازه اعتراض مئات الوافدين يومياً عبر الحدود من مواقع خارج الحواجز الرسمية لتقديم طلبات لجوء في كندا.