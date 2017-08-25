كشف حساب “ميزان” على موقع “تويتر”، عن أنّ ولي العهد السعودي المعزول “محمد بن نايف”، قد تم نقله قبل ايام الى مكان احتجاز آخر، وأنّ وليّ العهد محمد بن سلمان يقوم بحملة اعتقالات جديدة في صفوف الضباط المقربين من “ابن نايف”.

محمد بن نايف تم نقله قبل ايام الى مكان احتجاز آخر، وابن سلمان يقوم بحملة اعتقالات جديدة في صفوف الضباط المقربين من ابن نايف — ⚖️ ميزان (@mezan2030) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وقال الحساب إنّ “خبر اطلاق النار على ابن سلمان صحيح 100%، والذي قام بذلك الأمير تركي بن مقرن في 8 شوال تحديدا وأصيب في يده اليسرى بجرح طفيف”.

خبر اطلاق النار على ابن سلمان صحيح 100%، والذي قام بذلك الأمير تركي بن مقرن في 8 شوال تحديدا وأصيب في يده اليسرى بجرح طفيف — ⚖️ ميزان (@mezan2030) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع في تغريداتٍ رصدتها “وطن” أنّ “الأمير تركي بن مقرن اعتقل في نفس اللحظة التي اطلق فيها النار على ابن سلمان، واختفى منذ ذلك اليوم ، حتى والده لا يعرف عنه شيئا”.

الأمير تركي بن مقرن اعتقل في نفس اللحظة التي اطلق فيها النار على ابن سلمان، واختفى منذ ذلك اليوم ، حتى والده لا يعرف عنه شيئا — ⚖️ ميزان (@mezan2030) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف: “الأمراء الذين تمكنوا من مقابلة بن نايف بمكان احتجازه، هم(سعود بن نايف ومتعب بن عبدالله و محمد بن فهد ومقرن بن عبدالعزيز) وكلهم دخلوا بالقوة”.

الأمراء الذين تمكنوا من مقابلة بن نايف بمكان احتجازه، هم(سعود بن نايف ومتعب بن عبدالله و محمد بن فهد ومقرن بن عبدالعزيز) وكلهم دخلوا بالقوة — ⚖️ ميزان (@mezan2030) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وختم تغريداته بالقول: “للمعلومية: سبب حقد أولاد مقرن على أغلب #ال_سعود لأن ال سعود دائما يستنقصون منهم ويحتقرونهم عشان ابوهم مقرن (ولد كرجية)”.

للمعلومية: سبب حقد أولاد مقرن على أغلب #ال_سعود لأن ال سعود دائما يستنقصون منهم ويحتقرونهم عشان ابوهم مقرن (ولد كرجية) — ⚖️ ميزان (@mezan2030) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى ان موقع صحيفة “وطن” لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قالت إن الأمير محمد بن نايف يخضع للإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة، وممنوع من السفر إلى خارج السعودية، وذلك بعد إعفائه من منصب ولي العهد وإسناد المنصب إلى الأمير محمد بن سلمان.

واعتبرت الصحيفة أن تقييد حركة بن نايف يدل على الخوف من إحباط بعض أفراد العائلة الملكية بسبب التغييرات التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، ومن تغذية ظهور بن نايف العلني لهذا النوع من المشاعر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير أن هذه الإجراءات “مؤشرات على أن محمد بن سلمان لا يريد أية معارضة”.