في تغوّل جديد وبعيداً عن اختصاصاته التي يحددها الدستور، أبرم الجيش المصري، اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات.

ووقع وزير الدولة للإنتاج الحربي، “محمد العصار”، بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي”، وشركة “موبي فودز” للمطاعم لإقامة مطاعم متحركة بمختلف المحافظات بمستوى عال.

وبحسب الاتفاق ستمد الوزارة التابعة للمؤسسة العسكرية في مصر، المطاعم المتحركة، بالأطعمة المطلوبة من خلال مطعم مركزي تحت إشراف وزارة الصحة، ووزارة البيئة، لضمان أفضل جودة للمأكولات والمشروبات، وفق البروتوكول.

وقال “العصار”، إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول من خلال الشركات التابعة لها بتجهيز سيارات متنقلة “مشروعات شباب الخريجين” بمعدات المطابخ طبقا للخطة التسويقية المقدمة من شركة “موبي فودز للمطاعم”.

وأضاف “العصار”، في تصريحات صحفية اليوم، نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية، أنه “سعيد بمشاركة الوزارة في هذا المشروع إيماناً منه بأهميته في مجال تنشيط السياحة”، على حد قوله.

يشار إلى أنه يصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد”.

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ”عرق الجيش” خارج موازنة الحكومة المصرية.