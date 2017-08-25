كشف المغرد الشهير “مجتهد ”، عن وجود مخطط لنشر الفكر الصوفي، في دول الخليج.

 

وقال “”، إن “سكاي نيوز عربية، تروج للفكر الصوفي و لدعاة التصوف، و منهم عبدالله بن بيه”.

وأوضح أن ميزانية مكتب ابن بيه تبلغ مليون دولار شهريا.

وتابع بأنه “وبتمويل ، هناك مخططات كبيرة يجري الآن البدء بالخطوات العملية فيها، ومنها نشر الفكر الصوفي في الخليج العربي”.

وأضاف أنه من المخططات أيضا، “دعم المؤسسات والمرجعيات الدينية في العالم العربي، وخاصة في مصر وفلسطين والأردن واليمن”.

يشار إلى أن مراقبين أجمعوا بأن أبرز يجدون راحة ومتسعا لنشر فكرهم في الإمارات، وعلى رأسهم اليمني الحبيب بن علي الجفري، الذي دائما ما يثير الجدل بزياراته للإمارات.