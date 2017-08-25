كشف المغرد الشهير “مجتهد الإمارات”، عن وجود مخطط لنشر الفكر الصوفي، في دول الخليج.

وقال “مجتهد الإمارات”، إن “سكاي نيوز عربية، تروج للفكر الصوفي و لدعاة التصوف، و منهم عبدالله بن بيه”.

وأوضح أن ميزانية مكتب ابن بيه تبلغ مليون دولار شهريا.

سكاي نيوز عربية تروج للفكر الصوفي و لدعاة التصوف و منهم عبدالله بن بيه و التى تبلغ ميزانية مكتبه مليون دولار شهريا@SkyNewsArabia_B pic.twitter.com/cpHQ0s51js — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع بأنه “وبتمويل محمد بن زايد، هناك مخططات كبيرة يجري الآن البدء بالخطوات العملية فيها، ومنها نشر الفكر الصوفي في الخليج العربي”.

بتمويل محمد بن زايد : هناك مخططات كبيرة يجري الآن البدء بالخطوات العملية فيها و منها نشر الفكر الصوفي فى الخليج العربي . — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف أنه من المخططات أيضا، “دعم المؤسسات والمرجعيات الدينية الصوفية في العالم العربي، وخاصة في مصر وفلسطين والأردن واليمن”.

أيضا : دعم المؤسسات و المرجعيات الدينية الصوفية فى العالم العربي و خاصة فى مصر و فلسطين و الأردن و اليمن . — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى أن مراقبين أجمعوا بأن أبرز الدعاة الصوفيين يجدون راحة ومتسعا لنشر فكرهم في الإمارات، وعلى رأسهم اليمني الحبيب بن علي الجفري، الذي دائما ما يثير الجدل بزياراته للإمارات.