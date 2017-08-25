قال قائد الجيش الإيراني الجديد العميد عبد الرحيم موسوي، إن زوال إسرائيل قد يتحقق خلال الـ25 سنة القادمة.حسبما نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء.

وشدد “موسوي” خلال كلمة ألقاها الخميس في حفل تأبين لأحد ضباط الحرس الثوري، الذين قتلوا مؤخرا في العراق بمدينة “قم”، “على أن إسرائيل ستزول من الوجود بالإرادة القوية للمجاهدين الذين يحملون روحيّة كروحية حجي”، حسب قوله، في إشارة إلى ضابط الحرس الثوري الذي أعدمه تنظيم الدولة في العراق.

وقال القائد الجديد للجيش الإيراني، إن”عناصر القوة اليوم تغيّرت ولا يمكن قياس مقدار أي قوّة بعدد المدافع والدبابات والصواريخ على أهمية هذه الناحية”، مضيفا: “معايير القوة الجديدة، هي امتلاك إرادة صلبة وأفرادا مستعدين للتضحية، وامتلاك قيادة حكيمة تستطيع تشخيص المصلحة بكل وعي ودقّة”.