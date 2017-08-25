أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع في قناة “الجزيرة” أن لجوء في والسعودية والإمارات يدل على الفشل والانحطاط والمستوى الحقير للمجتمع الذي نشأت فيه، وذلك على إثر تلفيق هذه اللجان لصور جنسية له عبر برنامج “الفوتوشوب”.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع # # #مصر”.

واكد على أن ” الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من #مصر و # وشتائم بعض الإخوة في #السعودية لن تثنيني عن قول الحقيقة، “منهم لله”.

وتابع “ريان” قائلا: ” أقول لمن أرسل لي مجموعة الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من الامارات ولا يمكن عرضها ، فركب بدلا مني صورة ولي عهدك #الامارات”.

واختتم تدويناته قائلا: ” أقول لمن قام بتركيب صورتي على الفوتوشوب : ركب عليها الذي يدعي انه رئيس مصر ، فانت تهين علم #مصر،وسوف تزيدني اصرارا على قول الحقيقة”.

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.