أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع في قناة “الجزيرة” جمال ريان أن لجوء اللجان الإلكترونية في مصر والسعودية والإمارات يدل على الفشل والانحطاط والمستوى الحقير للمجتمع الذي نشأت فيه، وذلك على إثر تلفيق هذه اللجان لصور جنسية له عبر برنامج “الفوتوشوب”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع #السعودية #الامارات #مصر”.

حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع #السعودية #الامارات #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

واكد على أن ” الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من #مصر و #الإمارات وشتائم بعض الإخوة في #السعودية لن تثنيني عن قول الحقيقة، “منهم لله”.

الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من #مصر و #الإمارات وشتائم بعض الإخوة في #السعودية لن تثنيني عن قول الحقيقة، “منهم لله” — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع “ريان” قائلا: ” أقول لمن أرسل لي مجموعة الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من الامارات ولا يمكن عرضها ، فركب بدلا مني صورة ولي عهدك #الامارات”.

أقول لمن أرسل لي مجموعة الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من الامارات ولا يمكن عرضها ، فركب بدلا مني صورة ولي عهدك #الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

واختتم تدويناته قائلا: ” أقول لمن قام بتركيب صورتي على الفوتوشوب : ركب عليها السيسي الذي يدعي انه رئيس مصر ، فانت تهين علم #مصر،وسوف تزيدني اصرارا على قول الحقيقة”.

أقول لمن قام بتركيب صورتي على الفوتوشوب : ركب عليها السيسي الذي يدعي انه رئيس مصر ، فانت تهين علم #مصر،وسوف تزيدني اصرارا على قول الحقيقة — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.