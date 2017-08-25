طالب الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية “عبد الله العذبة” حكومة بلاده بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

وغرد عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “أطالب بالانسحاب من مجلس التعاون؛ لأن أكبر دولة فيه لا تحترم مواثيقه، وأمين المجلس غائب قسريا”.

وتابع في التغريدة ذاتها: “مجلس التعاون صار مظلة عدوان صريح على قطر”.

أطالب بالانسحاب من #مجلس_التعاون؛ لأن أكبر دولة فيه لا تحترم مواثيقه وأمين المجلس غائب قسريا.

مجلس التعاون صار مظلة عدوانٍ صريح على #قطر — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف أنه “من غير المنطقي بقاء دولة قطر في مجلس التعاون، وإمارة أبوظبي تقود 1.5 لفرض حصار قطر بريا وبحريا وجويا”.

وأردف قائلا: “إكرام الميت دفنه، نجحت أبوظبي بقتله”، في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي.

من غير المنطقي بقاء دولة #قطر في #مجلس_التعاون و #إمارة_أبوظبي تقود 1.5 لفرض #حصار_قطر بريا وبحريا وجويا.

إكرام الميت دفنه،نجحت أبوظبي بقتله — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وخلص العذبة إلى تغريدة قال فيها: “نختلف أو نتفق، استطاعت إمارة أبوظبي تدمير مجلس التعاون، الذي كانت تقوده السعودية”.

وتابع: “فصارت تابعة تحاصرنا منذ رمضان، وبالأشهر الحرم”.