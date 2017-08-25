طالب الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية “” حكومة بلاده بالانسحاب من الخليجي.

 

وغرد عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “أطالب بالانسحاب من مجلس التعاون؛ لأن أكبر دولة فيه لا تحترم مواثيقه، وأمين المجلس غائب قسريا”.

 

وتابع في التغريدة ذاتها: “مجلس التعاون صار مظلة عدوان صريح على ”.

 

وأضاف أنه “من غير المنطقي بقاء دولة قطر في مجلس التعاون، وإمارة أبوظبي تقود 1.5 لفرض حصار قطر بريا وبحريا وجويا”.

 

وأردف قائلا: “إكرام الميت دفنه، نجحت أبوظبي بقتله”، في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي.

 

وخلص العذبة إلى تغريدة قال فيها: “نختلف أو نتفق، استطاعت إمارة أبوظبي تدمير مجلس التعاون، الذي كانت تقوده ”.

 

وتابع: “فصارت تابعة تحاصرنا منذ رمضان، وبالأشهر الحرم”.

 