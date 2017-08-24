شهدت محكمة جنوب القاهرة, برئاسة المستشار وليد عبد الباقي, حادثة غريبة أقدمت عليها سيدة مصرية عندما قررت بيع طفلتها التي حملت فيها “سفاحا” إلى سيدة إماراتية مقابل 10 آلاف جنيه, الامر الذي دفع قاضي المحكمة إلى حبسها إلى جانب شخص آخر “45” يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر.

بدأت الواقعة عندما حملت المتهمة الأولى “أم الطفلة”، سفاحًا، من أحد الأشخاص، ثم أنجبت بنتًا، وحاولت التخلص منها حتى تتمكن من الزواج، فتركت الطفلة عند المتهمة الثانية وهي جارتها، وتزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص، ليأتي بعد ذلك المتهم الثالث، وهو صديقها، ويقنعها ببيع الطفلة إلى سيدة إمارتية لم تنجب مقابل مبالغ مالي ١٠ آلاف جنيه، واشترك المتهمون، وتقاضوا مبلغًا ماليًا قيمته ١٠ آلاف جنيه، تم توزيعه بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارًا بحبسهم ٤ أيام، ومن ثم مراعاة التجديد في الميعاد القانوني، ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة الاتجار بالبشر.